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Кадірі – про матч з Олімпіком: Мені ще не доводилось грати проти команд, які усім складом перебувають біля власних воріт

10:06 636 Читать на русском
Кадірі – про матч з Олімпіком: Мені ще не доводилось грати проти команд, які усім складом перебувають біля власних воріт
Абдул Кадірі (по центру) / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Абдул Кадірі прокоментував свій дебют за "біло-синіх" у матчі 5 туру УПЛ проти донецького Олімпіка (1:1).

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"У першу чергу, я б хотів подякувати моїм партнерам і головному тренеру, які мені багато допомагали. Мені було легше через їхню допомогу, тому я можу сказати, що зіграв непогано.

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Тренер нам завжди говорить, що потрібно намагатися наносити удар за будь-якого відскоку м'яча. Потрібно користуватися такою можливістю.

Мені ще не доводилося грати проти команд, які всім складом перебувають біля своїх воріт. Така закритість не дає команді-супернику створити багато небезпечних моментів біля їхніх воріт.

Я вважаю, що ми зіграли непогано як в атаці, так і в захисті. Але, на жаль, не реалізували ті шанси, які у нас були. А ось вони отримали один шанс і перетворили його в гол. Так буває...", – сказав Кадірі YouTube-каналу Динамо.

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Динамо Динамо Олімпік Олімпік Динамо - Олімпік Абдул Мохаммед Кадірі Абдул Мохаммед Кадірі
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