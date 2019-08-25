Кадірі – про матч з Олімпіком: Мені ще не доводилось грати проти команд, які усім складом перебувають біля власних воріт

Півзахисник Динамо Абдул Кадірі прокоментував свій дебют за "біло-синіх" у матчі 5 туру УПЛ проти донецького Олімпіка (1:1).

"У першу чергу, я б хотів подякувати моїм партнерам і головному тренеру, які мені багато допомагали. Мені було легше через їхню допомогу, тому я можу сказати, що зіграв непогано.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тренер нам завжди говорить, що потрібно намагатися наносити удар за будь-якого відскоку м'яча. Потрібно користуватися такою можливістю.

Мені ще не доводилося грати проти команд, які всім складом перебувають біля своїх воріт. Така закритість не дає команді-супернику створити багато небезпечних моментів біля їхніх воріт.

Я вважаю, що ми зіграли непогано як в атаці, так і в захисті. Але, на жаль, не реалізували ті шанси, які у нас були. А ось вони отримали один шанс і перетворили його в гол. Так буває...", – сказав Кадірі YouTube-каналу Динамо.

Динамо – Олімпік: Михайличенко – класичний у дебютному матчі, велика депресія і трохи Циганкова в кінці тунелю