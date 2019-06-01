Кадіна та Парамонов покинули Львів

Гравці Львова Муріло Кадина і Вадим Парамонов завершили співпрацю за згодою з керівництвом клубу.

Муріло Кадіна та Вадим Парамонов залишили команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вадим Парамонов відіграв повний сезон 2018/2019 за Львів. 28-річний гравець був основним центральним захисником, зіграв у 26-ти матчах команди в усіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.

Муріло Кадіна поповнив склад Львова цієї зими, і протягом весняної частини сезону 22-річний хавбек зіграв у семи поєдинках "містян" у Прем’єр-лізі.

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