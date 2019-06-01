toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Кадіна та Парамонов покинули Львів

17:47 119 Читать на русском
Кадіна та Парамонов покинули Львів
Муріло Кадіна / фото: ФК Львів

Гравці Львова Муріло Кадина і Вадим Парамонов завершили співпрацю за згодою з керівництвом клубу.

Муріло Кадіна та Вадим Парамонов залишили команду, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Інформація про зникнення Львова викликає сміх", – голкіпер "левів" Сарнавський відповів на чутки про ліквідацію клубу

Вадим Парамонов відіграв повний сезон 2018/2019 за Львів. 28-річний гравець був основним центральним захисником, зіграв у 26-ти матчах команди в усіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.

Муріло Кадіна поповнив склад Львова цієї зими, і протягом весняної частини сезону 22-річний хавбек зіграв у семи поєдинках "містян" у Прем’єр-лізі.

Шахтар в останньому матчі чемпіонату розгромив Львів

blog_ava
Скандал у фіналі африканської ЛЧ – команда покинула поле на 59-ій хвилині через відмову арбітра дивитися відеоповтор
10:56
2263
Теги
Трансфери Львів Львів Вадим Парамонов Вадим Парамонов Трансфери чемпіонату України Кадіна Кадіна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
15
хв
Тоттенхем
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук