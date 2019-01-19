Кадар зізнався, що міг перейти в Зеніт

Захисник Динамо Тамаш Кадар поділився враженнями після підписання нового контракту з киянами.

"Новий контракт демонструє, наскільки в Динамо задоволені моїми виступами, і як вони потребують мене. Президент сказав, що хотів би продовжити недавно розпочате будівництво нової команди, де поруч з молодими українськими талантами грали б досвідчені футболісти.

Кадар продовжив контракт з Динамо

Я міг продовжити кар'єру в Зеніті, але після того, як перехід не відбувся, я сприйняв це як правильне рішення для себе. Новий контракт з Динамо діє до літа 2023 року, але ми також домовилися з власником, що його двері для мене завжди відчинені.

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Якщо я продовжу прогресувати і надійде пропозиція з Західної Європи, то рано чи пізно трансфер відбудеться. Це моя мета", – цитує Кадара Nemzeti Sport.