Кадар: Якщо в Динамо надійде пропозиція щодо мене від топ-команди, я погоджусь на перехід

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів про свій можливий перехід у інший клуб.

"Певні розмови влітку велися. Взагалі, це почалося ще з минулого сезону, але, як бачите, ні до чого конкретного справа не дійшла, хоча я отримував досить цікаві телефонні дзвінки.

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Не приховую: якщо в клуб надійде пропозиція щодо мене від топ-команди з топ-чемпіонату, я погоджуся на перехід. Люблю Динамо, мені подобається Київ, але для моєї кар'єри буде краще прогресувати і грати на найвищому рівні.

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Мені 28 років – і це найкращий час для футболіста. Але зараз я тут, мене все влаштовує в Україні, відчуваю себе комфортно, тому всі мої плани найближчим часом пов'язані тільки з Динамо", – цитує Кадара Dynamo.kiev.ua.