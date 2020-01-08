Кадар відповів на чутки про відхід із Динамо і повернення в Угорщину

Захисник Динамо Тамаш Кадар прокоментував інформацію про свої переговори з угорським Фехерваром.

"Це повна брехня! Востаннє я розмовляв з Золтаном Ковачем, спортивним директором Фехервара, в минулому році, тому що у них був тренувальний збір в Марбельї, як і у нас. У мене з ним гарні відносини, ми разом працювали в Мішкольці, але з моменту нашої останньої зустрічі ми навіть не обмінювалися повідомленнями.

Кадар різко відповів на критику на свою адресу

Я абсолютно точно не був у Фехерварі, не проходив медичне обстеження і не планую відвідувати це місто найближчим часом.

Я навіть не бачу необхідності робити заяви. Я був здивований, коли моя сім'я і друзі розповіли мені, що вони прочитали. Справжні новини про мене відомі тільки мені одному", – цитує Кадара Nb1.hu.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Динамо активно шукає зацікавлені клуби та пропонує їм придбати угорця.

До слова, у поточному сезоні Кадар зіграв 13 матчів в УПЛ та 4 в Лізі Європи.

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