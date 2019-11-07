Кадар вибув із заявки збірної Угорщини

Захисника київського Динамо Тамаша Кадара було відкликано з табору національної збірної Угорщини.

Захисник столичного Динамо Тамаш Кадар вибув зі списку викликаних до збірної Угорщини гравців через травму, повідомляє офіційний сайт Динамо. Футболіст кілька днів тому отримав виклик до своєї національної збірної на два поєдинки – в угорців попереду товариська гра з Уругваєм та відбірний поєдинок Євро-2020 проти Уельсу. Динамівець через травму не зможе допомогти своїй національній команді у найближчих зустрічах.

Кадар отримав виклик у збірну Угорщини попри травму і провал у попередньому матчі відбору Євро-2020

Нагадаємо, останній свій матч за збірну 29-річний захисник провів ще 10 жовтня і цей матч склався для нього невдало – він припустився двох гольових помилок, які стали однією з головних причин розгромної поразки від Хорватії (0:3). Саме у цьому матчі Кадар зазнав травми, через яку пропустив наступний матч євровідбору проти Азербайджану і всі ігри Динамо після міжнародної перерви.

Загалом, Кадар провів 57 матчів за збірну Угорщини і відзначився одним голом.

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