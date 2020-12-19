Фінал Кубка Китаю

Дзінсу Сунін – Шаньдун Лунен – 0:2

Голи: Ван, 49, Пелле, 78

Фінальний поєдинок розіграшу Кубка Китаю не був надто агресивний, а голи забивали у другому таймі. Шаньдун Лунен здобув впевнену перемогу над Дзінсу Сунін та виборов вже 6 такий трофей у своїй історії.

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За цим матчем спостерігав і колишній гравець Динамо Тамаш Кадар – захисник провів весь поєдинок на лавці для запасних. Для угорця це перший трофей у Китаї після відходу з Динамо.

У поточному сезоні оборонець не завжди потрапляє у стартовий склад Шаньдун Лунен – в його активі 15 поєдинків у всіх турнірах та нуль результативних дій.

До слова, в екзотичний чемпіонат Кадар перебрався саме з Києва, де виступав з 2017 по 2020 роки. У своїй клубній кар'єрі він провів найбільше матчів саме у складі Динамо (104).

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