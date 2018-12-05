Кадар: Радий, що Хацкевич залишився на чолі Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів про роботу під керівництвом Олександра Хацкевича.

"Радий, що Олександр Хацкевич залишився на чолі Динамо в нинішньому сезоні. Мені приємно працювати з ним. Завдяки його довірі відчуваю впевненість. Роблю все можливе, щоб показувати хорошу гру і стабільно високий рівень, діючи на межі своїх можливостей.

Кадар: У мене сильний характер, відчуваю повагу партнерів

Якщо він ставить мене в склад, значить, я його влаштовую. І такий взаємозв'язок важливіший, ніж щоденне спілкування. Раніше у мене були непорозуміння з тренерами в інших командах, а в Україні ні з Ребровим, ні з Хацкевич – ніяких проблем. Ми не перериваємо один одного через дрібниці.

Тренер розуміє, що іноді я можу нервувати на тренуваннях, коли щось не виходить, але в той же час, він знає, що для команди зроблю все і навіть більше. Думаю, за цей час я став спокійнішим. Крім того, вже добре знаю український чемпіонат, гравців і команди суперників.

Кадар: Якщо в Динамо надійде пропозиція щодо мене від топ-команди, я погоджусь на перехід

Також маю повне уявлення про свою команду, про те, на що вона здатна, що можна поліпшити. Я вже не новачок тут, в нашому колективі не так багато нових футболістів, як раніше. Виходжу на поле в кожному матчі, граю краще, тому відчуваю себе щасливим", – цитує Кадара dynamo.kiev.ua.