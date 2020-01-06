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Кадар пройшов медогляд у Фехерварі, – ЗМІ

12:48 2730 Читать на русском
Кадар пройшов медогляд у Фехерварі, – ЗМІ
Тамаш Кадар / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Угорщини та київського Динамо Тамаш Кадар перебуває на порозі від переходу в новий клуб.

Угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар вже пройшов медогляд у Фехерварі, повідомляє видання NB1. Він прибув в розташування клубу ще кілька днів тому. Про перехід угорця сторони мають офіційно повідомити найближчим часом. Жодних деталей трансферу наразі не відомо.

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Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха. У поточному сезоні він провів за киян 20 матчів, в яких віддав одну результативну передачу. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 29-річного гравця у 4,5 млн євро.

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Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Головне Фехервар Фехервар Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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