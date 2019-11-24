Кадар провів 100-й матч у складі Динамо – угорець поділився емоціями від досягнення ювілейної позначки

Матч 15 туру УПЛ проти Маріуполя (3:0) став особливим для центрального захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Чудово усвідомлювати, що провів уже 100 матчів за Динамо. Це означає, що мої ігрові якості затребувані тут. Але цифра в 100 матчів це всього лише статистичний показник і нічого більше. Головне, що ми сьогодні перемогли. Ми повинні перемагати в кожному матчі, повинні довести вболівальникам і всім навколо, що наша команда здатна вигравати. Я радий, що мій невеличкий ювілей збігся з впевненою перемогою Динамо.

Динамо – Маріуполь – 3:0 – відео голів та огляд матчу

200 матчів? Я не ставлю перед собою такі цілі. Моя головна мета – це наступна гра. Якщо вийде зіграти за Динамо ще 100 або 200 матчів – я буду тільки радий цьому. Зараз важливо не зупинятися, покращувати нашу гру в нинішньому році.

Все чудово, я почуваю себе добре, немає ніяких проблем. У мене було неприємне м'язове ушкодження, отримане на тренуванні. Під час міжнародної паузи я не був у розташуванні своєї збірної, тому що не був готовий на всі 100 відсотків. За цей час я наполегливо працював над своїми кондиціями. Останнім часом я додав у фізичному плані і крок за кроком повертаю оптимальну форму", – цитує Кадара офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха.

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