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Кадар провів 100-й матч у складі Динамо – угорець поділився емоціями від досягнення ювілейної позначки

21:51 461 Читать на русском
Кадар провів 100-й матч у складі Динамо – угорець поділився емоціями від досягнення ювілейної позначки
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Матч 15 туру УПЛ проти Маріуполя (3:0) став особливим для центрального захисника Динамо Тамаша Кадара.

21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч
 
21’ Віталій Буяльський
77’ Віктор Циганков
81’ Беньямін Вербіч

"Чудово усвідомлювати, що провів уже 100 матчів за Динамо. Це означає, що мої ігрові якості затребувані тут. Але цифра в 100 матчів це всього лише статистичний показник і нічого більше. Головне, що ми сьогодні перемогли. Ми повинні перемагати в кожному матчі, повинні довести вболівальникам і всім навколо, що наша команда здатна вигравати. Я радий, що мій невеличкий ювілей збігся з впевненою перемогою Динамо.

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200 матчів? Я не ставлю перед собою такі цілі. Моя головна мета – це наступна гра. Якщо вийде зіграти за Динамо ще 100 або 200 матчів – я буду тільки радий цьому. Зараз важливо не зупинятися, покращувати нашу гру в нинішньому році.

Все чудово, я почуваю себе добре, немає ніяких проблем. У мене було неприємне м'язове ушкодження, отримане на тренуванні. Під час міжнародної паузи я не був у розташуванні своєї збірної, тому що не був готовий на всі 100 відсотків. За цей час я наполегливо працював над своїми кондиціями. Останнім часом я додав у фізичному плані і крок за кроком повертаю оптимальну форму", – цитує Кадара офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха.

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Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо Динамо - Маріуполь
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