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Кадар прокоментував свою травму в грі за збірну Угорщини

00:05 236 Читать на русском
Кадар прокоментував свою травму в грі за збірну Угорщини
Анте Ребіч і Тамаш Кадар / соцмережі

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів, як догравав матч відбору Євро-2020 проти Хорватії.

"Я отримав сильний забій внутрішньої поверхні стегна. Лікарі запитали мене, чи можу продовжувати гру, оскільки бачили, що я кульгав. Дограв матч, зціпивши зуби.

Угорщина – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Мені не хотілося залишати поле, тому що у хорватів майже не було моментів, а ми добре виглядали в атаці.

Після матчу до мене підійшов Ребіч і вибачився, сказавши, що в тому епізоді він діяв ненавмисно. Потім ми з друзями пішли на вечерю, але в кінці я ледве міг встати з-за столу.

По прибутті до Києва мені надали правильну медичну допомогу, і в п'ятницю я провів тренування з командою. Хотілося пропустити якомога менше", – сказав Кадар nemzetisport.hu.

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Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Хорватія Хорватія Угорщина Угорщина Євро-2020
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