Кадар продовжив контракт з Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар підписав новий контракт з клубом.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило про продовження контракту з угорським захисником Тамашом Кадаром. Нова угода розрахована до 30 червня 2023 року.

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Угорець перейшов до киян з Леха 2 роки тому, коли головним тренером "біло-синіх" був ще Сергій Ребров. За цей час захисник виграв з командою Суперкубок України-2018. Загалом, він відіграв 44 матчі в УПЛ, 6 поєдинків у Кубку та Суперкубку України, і ще 23 – в єврокубках.

Нагадаємо, 16 січня Динамо офіційно оголосило про підписання іспанського форварда Франа Соля.