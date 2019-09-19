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ДИНАМО - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Кадар пояснив, як Динамо може вибратися з психологічної ями

16:59 945 Читать на русском
Кадар пояснив, як Динамо може вибратися з психологічної ями
Тамаш Кадар / Фото ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар поділився думкою щодо невдалих результатів в останніх матчах.

 

"В останніх іграх ми не здобували позитивних результатів. Але це футбол, в якому бувають і злети, і падіння. Наше головне завдання зараз – обіграти Мальме. І всі наші думки спрямовані на цей матч.

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Коли ти не виграєш шість і більше ігор поспіль, можеш опинитися в психологічному занепаді. Але ми повинні підтримувати один одного і триматися разом. Ми в непростій ситуації, але треба мислити позитивно і продовжувати працювати.

Ми готувалися до гри у звичному режимі. На 100% сконцентровані на матчі. Думаємо виключно про цей поєдинок. Мальме – досвідчена команда. Всім відомо, що скандинавський футбол виділяється фізикою. Щоб перемогти Мальме, ми повинні бути сильні як фізично, так і психологічно", – цитує Кадара офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що поєдинок Динамо – Мальме відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок о 19:55.

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Ліга Європи Динамо - Мальме Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар
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