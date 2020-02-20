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Кадар покине Динамо впродовж кількох днів, – ЗМІ

22:08 3249 Читать на русском
Кадар покине Динамо впродовж кількох днів, – ЗМІ
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар невдовзі може покинути київський клуб.

Найближчим часом буде оформлений перехід Кадара в один з клубів Східної Європи. Назва нової команди угорця поки тримається в секреті, повідомляє Динамоманія.

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Виходячи з того, в яких країнах ще відкрите трансферне вікно, список варіантів у Тамаша досить короткий: Росія і Словаччина – 1 день до закриття вікна. Чехія – 2 дні, Польща – 10 днів.

Нагадаємо, нещодавно Кадар був переведений в дубль киян, а журналіст Ігор Циганик повідомляв про інтерес до нього московського Динамо.

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