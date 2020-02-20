Кадар покине Динамо впродовж кількох днів, – ЗМІ

Захисник Динамо Тамаш Кадар невдовзі може покинути київський клуб.

Найближчим часом буде оформлений перехід Кадара в один з клубів Східної Європи. Назва нової команди угорця поки тримається в секреті, повідомляє Динамоманія.

Кадар через конфлікт з Динамо ризикує втратити місце у збірній Угорщини – тренер чітко окреслив свою позицію

Виходячи з того, в яких країнах ще відкрите трансферне вікно, список варіантів у Тамаша досить короткий: Росія і Словаччина – 1 день до закриття вікна. Чехія – 2 дні, Польща – 10 днів.

Нагадаємо, нещодавно Кадар був переведений в дубль киян, а журналіст Ігор Циганик повідомляв про інтерес до нього московського Динамо.

Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині