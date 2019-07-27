Кадар переконаний, що у Динамо є свої переваги перед Шахтарем

Центрбек Тамаш Кадар оцінив готовність киян до матчу за Суперкубок і старту сезону в УПЛ.

"Відчуваю себе прекрасно. У нас був інтенсивний збір в Австрії. Ми багато працювали і рвемося в бій. Всі динамівці в гарному настрої. Майже всі гравці здорові. Попереду сезон, велика кількість ігор, а це означає, що всі повинні бути в складі і готові на 100%.

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Всі знають, що гра з Шахтарем не буде легкою. Це висококласна команда з гравцями чудового рівня. Але ми також маємо свої переваги. Нас чекає безкомпромісна боротьба і ми віддамо всі сили на полі. Хочеться потішити наших вболівальників. Зробимо все, щоб здобути трофей", – цитує угорця офіційний сайт Динамо.

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Нагадаємо, матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в Одесі. Вже через три дні після протистояння з Шахтарем динамівцям доведеться зіграти на виїзді проти Карпат в рамках першого туру УПЛ 2019/20.