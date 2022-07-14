Захисник Тамаш Кадар змінив клуб, але далеко їхати не довелося.

Пакш на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 32-річного оборонця. Деталі угоди не повідомляються.

Динамо оголосило ціни квитків на матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче

Кадар лише кілька днів тому покинув інший угорський середняк – Уйпешт. Іменитий захисник взимку повернувся з Китаю на батьківщину, але поки невдало. Центрбек провів лише три поєдинки, після чого посварився з наставником Уйпешта Мілошем Крушіцком, який взагалі відправив його в дубль (5 матчів).

Нагадаємо, Кадар був важливим гравцем київського Динамо протягом 2017-2020 років – 104 матчі, один гол та 5 асистів. Також в активі захисника 57 матчів за збірну Угорщини.

Ліон – Динамо: Київ громлять діти за тиждень до ЛЧ – найгірший матч Забарного, підозра на травму лідера, лють Луческу