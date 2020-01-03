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Кадар може перейти з Динамо у Фехервар, за який виступає Петряк

20:05 509 Читать на русском
Кадар може перейти з Динамо у Фехервар, за який виступає Петряк
Тамаш Кадар / Фото з відкритих джерел

Легіонер київського Динамо Тамаш Кадар може покинути Україну та повернутися на батьківщину.

Угорський клуб Фехервар, кольори якого захищає український півзахисник Іван Петряк, може підсилитись чотирма новими футболістами, серед яких є і захисник київського Динамо Тамаш Кадар, повідомляє портал nb1.hu.

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29-річний угорець може покинути Київ вже у січні, а Фехервар став би третім угорським клубом в кар’єрі Кадара – свого часу він захищав кольори Залаегерсега і Діошдьйора.

Нагадаємо, гравець збірної Угорщини приєднався до київського клубу в лютому 2017 року, перейшовши з познанського Леха.

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