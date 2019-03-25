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Кадар: Хотів би, щоб Мораєс грав за Динамо

16:06 424 Читать на русском
Кадар: Хотів би, щоб Мораєс грав за Динамо
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар прокоментував літній перехід Жуніора Мораєса з Динамо в Шахтар.

"Не можу сказати нічого поганого про Мораєса, адже він – мій товариш. Це нормально, коли тобі пропонують новий контракт, і ти або знаходиш спільну мову з керівництвом, або ні.

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Він не знайшов і перейшов у Шахтар. Я не суджу його. Звичайно, я б хотів, щоб він грав за Динамо.

Я хочу грати в Лізі чемпіонів, бо в Лізі Європи я вже грав. А загалом хочу повернутися до однієї з топ-4 ліг Європи. Знаю, що це нелегко, але думаю, що я зможу. Мені скоро виповниться 29 років. Це може бути моїм останнім шансом", – цитує Кадара XSport.

Шахтар найменше пропускає серед клубів топ-10 чемпіонатів Європи, Динамо – у першій трійці

Теги
Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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