Кадар готовий розглянути варіант з переходом в Зеніт

Захисник Динамо Тамаш Кадар не відкидає варіанту з продовженням кар'єри в Зеніті, проте наголосив, що у нього є чинний контракт з київським клубом.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація, що Кадар близький до переходу в Зеніт. Російський клуб начебто готовий викласти за угорця близько 8 млн євро.

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"Мій договір з Динамо розрахований ще на два з половиною роки. Крапка. Якщо з'явиться який-небудь варіант, то я його розгляну", – розповів Кадар Nemzeti Sport..

До слова, Кадар виступає за Динамо з 2017 року, перейшовши з польського Леха за 2,5 млн євро. Київський клуб заявив захисника на сезон 2018/19.

Нагадаємо, сьогодні визначився суперник Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Ним стала празька Славія.