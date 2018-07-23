toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Кадар готовий розглянути варіант з переходом в Зеніт

19:49 302 Читать на русском
Кадар готовий розглянути варіант з переходом в Зеніт
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар не відкидає варіанту з продовженням кар'єри в Зеніті, проте наголосив, що у нього є чинний контракт з київським клубом.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація, що Кадар близький до переходу в Зеніт. Російський клуб начебто готовий викласти за угорця близько 8 млн євро.

Славія: історичний суперник Шахтаря, який протистоятиме Динамо – все, що потрібно знати про чехів

"Мій договір з Динамо розрахований ще на два з половиною роки. Крапка. Якщо з'явиться який-небудь варіант, то я його розгляну", – розповів Кадар Nemzeti Sport..

До слова, Кадар виступає за Динамо з 2017 року, перейшовши з польського Леха за 2,5 млн євро. Київський клуб заявив захисника на сезон 2018/19.

Нагадаємо, сьогодні визначився суперник Динамо в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів 2018/19. Ним стала празька Славія.

Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Трансфери Зеніта Тамаш Кадар Тамаш Кадар Зеніт Зеніт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
28
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук