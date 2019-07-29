Кадар: Багато гравців Динамо щасливі, що Хацкевич залишився

Захисник Динамо Тамаш Кадар задоволений рішенням керівництва клубу залишити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера.

"Я і багато гравців команди щасливі, що Хацкевич залишився. У нас хороші стосунки, і він добре знає наші можливості. Він знає команду і гравців. Зміни у складі також мінімальні. Ми хочемо вийти у груповий етап Ліги чемпіонів і боротися за титули. Сподіваюсь, ми готові до цього.

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Фанати і журналісти дивляться матчі на передсезонному зборі і роблять з цього висновки. Звичайно, всі хочуть перемагати з рахунком 5:0. Але ці ігри неважливі. Має значення фітнес і наші напрацювання на тренуваннях. Збори якраз для цього і проводять, щоб гравці могли набрати форму, а не весело проводили час.

Ми гратимемо у схожому стилі, як і в попередні роки. Є матчі, в яких треба боротися, і тоді вирвана перемога 1:0 – це найкращий результат. Ми хочемо вигравати всі наші ігри 5:0, але це не завжди вдається", – цитує Кадара Tribuna.com.

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