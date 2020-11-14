"Найпоширеніший шлях зі Слована – у Спарту, Славію або Вікторію Пльзень. Кілька хлопців за останні роки перебралися до Німеччини, деякі поїхали до Туреччини. Німеччина поруч, тому скаутів звідти найбільше. Кілька хлопців перейшли в Вердер.

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На мене виходила Спарта. Це було вже після того, як я став гравцем Слована на повній основі. Все було "на мазі", але в останній момент щось не склалося. Думаю, Спарта не була готова заплатити ту суму, яку просив Слован", – сказав Качараба в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, 25-річний екс-захисник Шахтаря остаточно приєднався до Слована у липні 2019 року. У поточному сезоні провів за свій клуб 10 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу гол.

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