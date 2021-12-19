В'ячеслав Заховайло – агент, який живе і працює в Чехії, розповів про інтерес до захисника Славії та збірної України Тараса Качараби.

"У Качараби закінчується договір оренди в Славії, адже його контракт належить ліберецькому Словану. Найближчим часом стане відомо, чи він залишиться в Славії, чи перейде в інший клуб.

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Тарасом зараз цікавляться три клуби – з Бундесліги, який представляє першу шістку, з MLS та з Бельгії. В останньому випадку це вже, по суті, офіційний запит на гравця. Але трансфер до будь-якого з цих клубів відбудеться лише в тому випадку, якщо до 31 січня наступного року Славія не використає передбачену договором опцію викупу Качараби у Слована", – цитує Заховайла Footboom.

У вересні 26-річний оборонець дебютував за збірну України. Олександр Петраков, який добре знає можливості гравця, викликав його в національну команду. В сезоні 2021/22 Качараба зіграв 21 матч за Славію і забив 1 гол. Його команда лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Чехії.

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