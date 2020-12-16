Чемпіонат Чехії, 12 тур

Слован Л – Опава – 2:0

Голи: Рабушич, 2 (пен.), Качараба, 39

Господарі не мали жодних проблем з найгіршою командою ліги – Опавою. Вже на 2 хвилині Слован отримав право на пенальті, який чітко реалізував Рабушич.

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Подвоїв перевагу Качараба. Команда оригінально розіграла кутовий – подача на ближню стійку і продовження на дальню, де вже чатував українець. Тарас забив свій другий м'яч у грудні і третій загалом у сезоні.

Слован перервав серію з трьох матчів без перемог у чемпіонаті Чехії – "синьо-білі" піднялися з 12 сходинки на 8-му.

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