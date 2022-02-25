Ліга конференцій, 1/16 фіналу, матчі-відповіді

Вітесс – Рапід Відень – 2:0

Голи: Грбич, 3, Беро, 19

ПАОК – Мітьюлланд – 2:1 (5:3 у серії пенальті)

Голи: Живковіч, 20, Вієрінья, 26 – Хег, 80

Славія Прага – Фенербахче – 3:2

Голи: Шранц, 19, Сор, 27, 63 – Яндаш, 39, Беріша, 90

Качараба у статусі капітана вивів Славію в кольорах України – красивий жест від чеського клубу

Вітесс у першому матчі поступився австрійському Рапіду 1:2 і з перших хвилин взявся рятувати ситуацію – Грбич вже на третій хвилині вивів нідерландців вперед. Ще до перерви господарі забили вдруге: Беро влучно замкнув простріл низом по центру воріт. По перерві господарі продовжували притримуватись обраної тактики і не дозволили супернику завдати бодай одного удару у площину воріт. Як наслідок, представники країни тюльпанів поборяться за вихід у чвертьфінал турніру.

Фенербахче, який у домашньому матчі поступився Славії з рахунком 2:3, ще до середини тайму пропустив двічі. Однак Яндаш, влучно пробивши впритул з лівою стійкою, зародив надію у серцях турецьких вболівальників. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Сор оформив дубль і позбавив турків шансів на вихід до наступного раунду змагань. На останній хвилині Беріша знову скоротив відставання до мінімуму, але часу на щось більше "жовтим канаркам" не вистачило.

Український захисник Тарас Качараба з'явився на полі з перших хвилин, вивівши свою команду на поєдинок з капітанською пов'язкою. Ще один наш співвітчизник – Максим Таловєров – розпочав матч у запасі, вийшовши на заміну на 78-й хвилині.

ПАОК вже в середині першого тайму вигравав у Мітьюлланда з перевагою у два м'ячі. Спочатку Живковіч, а за шість хвилин Вієрінья розкішним пострілом у дев'ятку нівелювали мінімальну перемогу данців у першому поєдинку. Однак за десять хвилин до фінального свистка Хег, після навісу у штрафний майданчик, головою скоротив рахунок до мінімуму і перервів поєдинок в овертайми. Додатковий час голів не приніс, а у серії пенальті влучнішими виявились греки.

Ліга конференцій: Селтік програв Буде-Глімту, Лестер здолав Раннерс, Маккабі Тель-Авів та ПСВ розійшлись миром