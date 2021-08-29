Празька Славія розійшлась миром з Карвіною у матчі 6-го туру чеської першості, а українець Тарас Качараба вперше забив за столичний клуб. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Чемпіонат Чехії 2021/22, 6-й тур

Карвіна – Славія – 3:3

Голи: Пападопулос, 27, Свобода, 56, Зіх, 90+1 – Шранц, 35, Качараба, 45, Траоре, 64

Вилучення: Вебер, 61 (Карвіна)

Карвіна та Славія влаштували справжній трилер, але так і не виявили сильнішого. Перший тайм був за Славією – спочатку команди обмінялись голами Пападопулоса та Шранца, а перед перервою Тарас Качараба забив перший гол у складі празької команди. Вийшло красиво – після подачі Самека українець по красивій дузі перекинув воротаря.

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На початку другого тайму Свобода вирівняв становище після розіграшу кутового. Вебер погіршив шанси Карвіни на успіх, отримавши другу жовту, а ще через 3 хвилини Траоре забив, здавалося б, переможний гол для Славії. Але знайшовся свій герой у Карвіни – Зіх у компенсований час врятував нічию.

Таким чином, Славія набрала 13 очок та піднялась на 3 місце, Карвіна з 3 пунктами залишилась чотирнадцятою.

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