Качараба: В мене є дитяча мрія – зіграти за збірну України

Захисник донецького Шахтаря Тарас Качараба, який грає в оренді в чеському Словані, мріє про запрошення у збірну України.

"Спочатку було трошки важкувато, але завдяки хорошому колективу і підтримці партнерів по команді адаптація пройшла швидко.

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На домашніх матчах хороша атмосфера, бувають й українські вболівальники. Інфраструктура? Тут усе є для розвитку, все залежить від самого себе.

В мене є дитяча мрія, як і в кожного українського футболіста – зіграти за національну збірну, але прекрасно розумію, що зараз є сильніші виконавці.

До Слована я перейшов, щоб довести собі, що я чогось вартий. Якщо буде така можливість, хотілось б повернутися в Шахтар основним гравцем.

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Розумію, що "гірники" ставлять перед собою вищі завдання, ніж Слован, але я буду робити все для того, щоб повернутися в Шахтар і завоювати місце в старті", – сказав Качараба в інтерв’ю Football Hub.