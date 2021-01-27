Празька Славія в гостях розгромила злінський Фастав. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Чехія, Ліга 1, 12-й тур

Фастав Злін – Славія Прага – 2:6

Голи: Цедідла, 48, Познар, 74 – Олаїнка, 3, Кухта, 11, 17, 45, Сіма, 36, Муса, 89

Вилучення: Слова, 75 (Злін, друга жовта картка)

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Лідер чемпіонату Чехії у гостях зустрічався з середняком першості Зліном. Гості вийшли вперед вже на третій хвилині – нігерійський форвард Пітер Олаїнка поклав початок розгрому. Згодом Ян Кухта протягом шести хвилин оформив дубль, а на останній хвилині першого тайму забив втретє. Поміж голами чеха встиг відзначитись і сенегалець Абдалла Сіма.

Український захисник Славії Тарас Качараба вимушено дебютував за празьку команду у чемпіонаті вже на 18-й хвилині, замінивши Давіда Говорку, який зазнав травми (раніше наш співвітчизник вже встиг зіграти за новий клуб у кубку Чехії).

Здавалося б, такий рахунок мав повністю деморалізувати суперника, однак одразу після перерви Мартін Цедідла скоротив відставання, добивши сферу після навісу у штрафний майданчик. В середині другого тайму Томаш Познар запалив світло надії в серцях уболівальників Зліна. Та вже за хвилину Тобіас Словак побачив перед собою другу жовту картку і залишив господарів у меншості. На передостанній хвилині гості реалізували чисельну перевагу – Петар Муса поставив масну крапку в матчі.

Перемога дозволила Славії закріпитись на вершині турнірної таблиці – після 16-ти турів команда українця випереджає найближчого переслідувача вже на 9 очок.

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