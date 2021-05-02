Празька Славія після 30-го туру стала недосяжною на вершині турнірної таблиці.

На свій поєдинок цього ігрового тижня Славія вже виходила у статусі чемпіона. Все завдяки Словану, який відібрав очки у столичної Спарти.

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Однак празький колектив не почав святкувати передчасно, а закріпив здобуття "золота" впевненою перемогою над Вікторією Пльзень (5:1).

Зауважимо, що Тарас Качараба не брав участі у звітному матчі, не потрапивши навіть до заявки. Символічно, що оформити чемпіонство українцю допоміг колишній клуб. Качараба лише взимку змінив Слован Ліберец на Славію.

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