Кубок Чехії, 1/8 фіналу

Славія Прага – Злін – 3:1

Голи: Горскі, 9, Мадсен, 53, Олаїнка, 90+1 – Ткач, 2

В гості до чинного володаря трофея приїхав Злін, який у чемпіонаті Чехії йде середняком.

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Качараба вже звично вийшов зі старту, але початок зустрічі склався для його команди невдало – Ткач приголомшив Славію на 2-й хвилині. Втім, господарі доволі хутко відповіли голом Горскі. По перерві Мадсен та Олаїнка вивели столичний клуб у чвертьфінал. Славія очолює турнірну таблицю і в чемпіонаті, а до кінця року залишився лише гостьовий матч проти Острави.

Нагадаємо, що Качараба належить Словану і грає за "червоно-білих" на правах оренди. Незабаром Славія повинна вирішити, чи буде активовувати опцію викупу захисника збірної України за 750 тисяч євро.

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