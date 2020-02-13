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Качараба пояснив, що стало причиною переходу до Слована

14:15 425 Читать на русском
Качараба пояснив, що стало причиною переходу до Слована
Тарас Качараба / фото: ФК Слован

Захисник Слована Тарас Качараба розповів про виступи в чемпіонаті Чехії та окреслив подальші кар'єрні плани.

"Мене в чемпіонаті Чехії все влаштовує. І що найважливіше, це конкуренція. Славія поки беззаперечний лідер, а всі інші, приблизно, однакові за силою суперники. Так, у когось більше стабільності, але якщо, наприклад, 10-й колектив обіграє другу або третю команду, це не буде вважатися сенсацією.

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Приємно, що тут вболівальники ходять на стадіони. Арени невеликі, але як мінімум відсотків на 50 заповнюються. А якщо в гості приїжджають Славія, Вікторія або Спарта, то на трибунах яблуку ніде впасти. Щось подібне було колись і в Україні.

Не буду приховувати, що розглядаю Слован як трамплін до більш авторитетного чемпіонату. Я дуже щасливий, що Слован домовився з Шахтарем щодо викупу мого контракту. Президент Слована мені пообіцяв, що якщо надійде хороша пропозиція, мене відпустять. Але це не означає, що я тільки цього й чекаю. Слован дав мені путівку у великий футбол, тому дуже хотілося б виграти з цією командою щось значуще. Принаймні я докладу до цього всіх зусиль", – поділився Качараба в коментарі Команда№1.

Зазначимо, Качараба влітку 2019-го підписав контракт терміном на 3 роки зі Слованом, за який виступав на правах оренди в минулому сезоні.

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