"Останнім часом мною цікавилися представники Славії, мені про це говорили, однак я не хотів завчасно розповідати про можливий перехід, оскільки міг злякати удачу. У мене були пропозиції і від деяких інших команд, проте, порадившись з родиною, вирішили, що на даному етапі кар'єри, мені було б краще продовжити свої виступи в чемпіонаті Чехії.

Качараба підписав контракт зі Славією Прага

І я радий, що мені належить захищати кольори найкращого чеського клубу. Чи цікавились клуби не лише з чеської першості? Так. Однак було більше розмов, ніж дій. А ось пропозиція Славії було конкретним.

Було б непогано відкрити для себе найпрестижніший клубний турнір Європи. При цьому потрібно вигравати і всі внутрішні змагання. Конкуренція в самій команді на найвищому рівні. Ось зараз Славії в плей-офф Ліги Європи дістався англійський Лестер. Упевнений, що це буде дуже цікаве протистояння.

Я дуже хотів потрапити до збірної України зі Слована, але тепер буду пробувати це зробити, виступаючи за Славію. Був би дуже радий потрапити на олівець Андрія Шевченка", – поділився Качараба у інтерв'ю Команда№1.

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