Чехія, 10 тур

Слован – Словацко – 1:1

Голи: Рабушіц, 23 – Райнберк, 59

Вилучення: Качараба, 55 – Данічек, 21

На початку другої половини звітного матчу Качараба дозволив арбітру вирівняти склади – перший тайм Слован догравав у більшості після вилучення Данічека на 21-й хвилині.

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Українець спочатку жорстко зустрів суперника на 50-й хвилині, за що отримав "гірчичник", а ще через 5 хвилин зірвав прорив нападника, вдруге побачивши "жовте світло" перед собою. Це одразу вплинуло на результат – Рейнберк вже на 59-й забив у ворота Слована та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Ця нічия не дозволила Словану покращити свої позиції – команда Качараби залишилась десятою у турнірній таблиці чеської Суперліги із 14 очками в активі.

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