Фортуна-ліга, 5 тур

Сігма – Слован – 1:1

Голи: Хитіл, 36 – Вишінскі, 59

Вилучення: Таловєров, 66 (Слован)

Славія Прага – Тепліце – 6:0

Голи: Лінгр, 21, Тецл, 24, 50, Качараба, 60, Усор, 64, Провод, 86

Слован міг тимчасово ставати лідером таблиці, але не впорався із Сігмою. Більше того, саме аутсайдер чемпіонату відкрив рахунок на 36-й хвилині. По перерві Вишінскі зрівняв рахунок курйозним ударом з рикошетом, але на більше гостям було розраховувати важко.

Максим Таловєров зрубав суперника, який рвався на рандеву з воротарем. Рефері показав захиснику молодіжної збірної України пряму червону, розцінивши епізод як фол останньої надії.

Натомість Славія свій шанс використала і вискочила на першу сходинку. Столичний клуб не залишив мокрого місця від Тепліце. До тенісного розгрому приєднався і Тарас Качараба, який на 61-й хвилині у високому стрибку замкнув подачу партнера. Для українського центрбека це дебютний гол в сезоні і лише другий за Славію загалом.

Коноплянка відзначився дебютним голом в Польщі