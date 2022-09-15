Ліга Європи, 3 тур

АЗ Алкмаар – Вадуц – 4:1

Голи: Барасі, 19, Бейкема, 81, Сугавара, 90+2, Де Віт, 90+5 – Гьользер, 22

Гент – Шемрок Роверс – 3:0

Голи: Кюйперс, 9, Одіджа-Офо, 18, 65

Жальгіріс – Базель – 0:1

Гол: Зечірі, 62

Пюнік – Слован Братислава – 2:0

Голи: Дашян, 35, Отубанджо, 37

Славія – Балкані – 3:2

Голи: Фрашері, 26 (авт), Олаїнка, 34, Масопуст, 41 – Краснікі, 23, Кореніца, 29

ЧФР Клуж – Сівасспор – 0:1

Гол: Градель, 28 (п)

Юргорден – Мольде – 3:2

Голи: Думбуя, 50, Банда, 58, Асоро, 90+1 – Фофана, 39 (п), Брейвік, 77

У групі Е, де виступає наш СК Дніпро-1, ледь не сталася сенсація. АЗ Алкмаар лише наприкінці матчу зумів дотиснути Вадуц. Представник Ліхтенштейну забив перший історичний гол для своєї країни на групових стадіях єврокубків. Через три тижні Вадуц гратиме з дніпрянами.

Пюнік на чолі з Єгіше Мелікяном і трьома українцями у складі (Антон Братков, Сергій Вакуленко та Роман Карасюк) розібрався зі Слованом із Братислави. Єреванська команда забила у ворота суперника два розкішні голи. На жаль, наші земляки участі в результативних атаках не взяли.

А от Тарас Качараба активно допомагав Славії обіграти Балкані. Саме український захисник міг відкрити рахунок у матчі, але не зумів підлаштуватися під подачу з флангу. Зрештою, Качараба чудовим пасом через півполя розігнав першу гольову атаку своєї команди. У підсумку глядачі побачили аж 5 забитих м'ячів. Щоправда, усі ще до перерви.