Качараба допоміг створити гол у надрезультативному матчі ЛК, історичне досягнення майбутнього суперника СК Дніпро-1
Відбулися матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій. Усі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Ліга Європи, 3 тур
АЗ Алкмаар – Вадуц – 4:1
Голи: Барасі, 19, Бейкема, 81, Сугавара, 90+2, Де Віт, 90+5 – Гьользер, 22
Гент – Шемрок Роверс – 3:0
Голи: Кюйперс, 9, Одіджа-Офо, 18, 65
Жальгіріс – Базель – 0:1
Гол: Зечірі, 62
Пюнік – Слован Братислава – 2:0
Голи: Дашян, 35, Отубанджо, 37
Славія – Балкані – 3:2
Голи: Фрашері, 26 (авт), Олаїнка, 34, Масопуст, 41 – Краснікі, 23, Кореніца, 29
ЧФР Клуж – Сівасспор – 0:1
Гол: Градель, 28 (п)
Юргорден – Мольде – 3:2
Голи: Думбуя, 50, Банда, 58, Асоро, 90+1 – Фофана, 39 (п), Брейвік, 77
У групі Е, де виступає наш СК Дніпро-1, ледь не сталася сенсація. АЗ Алкмаар лише наприкінці матчу зумів дотиснути Вадуц. Представник Ліхтенштейну забив перший історичний гол для своєї країни на групових стадіях єврокубків. Через три тижні Вадуц гратиме з дніпрянами.
Пюнік на чолі з Єгіше Мелікяном і трьома українцями у складі (Антон Братков, Сергій Вакуленко та Роман Карасюк) розібрався зі Слованом із Братислави. Єреванська команда забила у ворота суперника два розкішні голи. На жаль, наші земляки участі в результативних атаках не взяли.
А от Тарас Качараба активно допомагав Славії обіграти Балкані. Саме український захисник міг відкрити рахунок у матчі, але не зумів підлаштуватися під подачу з флангу. Зрештою, Качараба чудовим пасом через півполя розігнав першу гольову атаку своєї команди. У підсумку глядачі побачили аж 5 забитих м'ячів. Щоправда, усі ще до перерви.