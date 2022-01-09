Другий матч на Кубку африканських націй завершився звитягою Кабо-Верде над Ефіопією.

Кубок африканських націй, 1-й тур

Ефіопія – Кабо-Верде – 0:1

Гол: Тавареш, 45+1

Вилучення: Байє, 12 (Ефіопія, пряма червона)

Поєдинок для номінальних господарів розпочався жахливо – Байє отримав пряму червону та залишив команду у меншості. Кабо-Верде вдалось скористатись цим наприкінці першого тайму.

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Родрігеш віддав на Тавареша, а Жуліу відкрив рахунок у зустрічі. Острів'яни після гола продовжили контролювати гру, але більше забити їм не вдалось. Ефіопії бодай зрівняти ситуацію на табло не судилось.

Після першого туру у квартеті А ситуація наступна: Камерун та Кабо-Верде, маючи по три очки, розташувались на першій та другій сходинках відповідно. Буркіна-Фасо й Ефіопія з нулями йдуть нижче.

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