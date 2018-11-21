Кабмін виділив Таврії-Сімферополь 10 млн гривень на будівництво стадіону

Таврія-Сімферополь побудує стадіон у м. Берислав Херсонській області.

Сьогодні Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про виділення 10 мільйонів гривень на будівництво в Бериславі стадіону, який стане тимчасовою домашньою ареною Таврії-Сімферополь.

Порошенко та Павелко вручили Таврії сертифікат на будівництво стадіону

Це 25% від необхідної суми. Решту грошей виділить УЄФА за програмою "Хет-трик", – інформує офіційна сторінка Таврії у Твіттері.

Таврія відновила своє існування через 2 роки після анексії Криму Росією, зараз виступає в Другій лізі.