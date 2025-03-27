"Кабінет Поворознюка я покинув із 2-ма чоловіками у військовій формі": екс-гравець Інгульця розповів, як втік від ТЦК
Колишній захисник Інгульця Михайло Шершень розповів, як покинув клуб.
– Мій контракт закінчувався влітку, і мені пропонували його продовжити. Я просив, щоб переговори відбулися ближче до кінця сезону. Спочатку Кобін запевняв мене, що підтримає цю ідею й наполягатиме на тому, щоб так і сталося. Проте пізніше відбулася зустріч між основними гравцями, тренером і президентом клубу.
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На цій зустрічі тренер поставив мені підступні запитання щодо п’ятьох гравців, яких було відсторонено, і порушення режиму. Він очікував, що я його підтримаю й підтверджу його слова перед президентом, але я не погодився й висловив свою думку. Через два дні все завершилося в кабінеті президента.
– Ваш партнер по команді Олександр Козак розповідав нещодавно в інтервʼю, що власник Інгульця Олександр Поворознюк тоді пригрозив вам проблемами з ТЦК – коли ви захотіли покинути команду. Все дійсно було так?
– У цілому те, що розповів Олександр, – правда. Кабінет президента я покинув із двома чоловіками у військовій формі.
Ми вийшли з кабінету, вони наполягали, щоб я пройшов з ними. Я сказав: "Викликайте поліцію, а я дзвоню юристу". Поки вони викликали, я сів у машину дзвонити, але зрештою вирішив просто поїхати. Зібрав сімʼю, й ми поїхали звідти.
– Після цього в Петрове більше не повертались, так?
– Так.
– Проблем з розірванням контракту не було?
– Не було. Кудрівка мені допомогла з цим, – сказав Шершень для Tribuna.com.
Нагадаємо, Михайло Шершень покинув Інгулець у листопаді 2024 року. У березні 2025 року півзахисник перейшов до першолігової Кудрівки.
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