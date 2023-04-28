"Я в Динамо вже давно, тривалий час не було гольових дій, тож дуже хотів або забити, або віддати результативний пас. Я вже дорослий футболіст, тож додатково налаштовувати мене не потрібно. Як помітив Ваната в ситуації з гольовою передачею? Важко було не помітити його в тій ситуації. Ми – гравці Динамо, і маємо бачити на полі своїх партнерів.

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Чи не боюсь конкуренції на лівому фланзі? Усе нормально, в нас хороший колектив. Ще на зборах Мірча Луческу відзначав, що я та Назар Волошин перебуваємо в хорошій формі, і здорова конкуренція лише піде на користь команді. Зараз ось приєднався до першої команди Самба Діалло – молодий хлопець, у якого ще все попереду. Але нічого страшного, буде грати той, хто краще готовий на конкретний момент", – розповів Кабаєв у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, що "біло-сині" перемогли Металіст (3:1), а Кабаєв нарешті записав до свого активу першу результативну дію – Владиславу знадобилось для цього 21 гра.

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