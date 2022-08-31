Кабаєв пройшов медогляд в Динамо, – джерело
09:45 - Читать на русском
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Півзахисник Зорі Владислав Кабаєв пройшов медогляд у Динамо, повідомляє Профутбол Digital.
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Про трансфер гравця можуть оголосити найближчим часом.
Нагадаємо, про перехід говорили вже давно і навіть президент Динамо Ігор Суркіс підтвердив, що гравець точно приєднається до "біло-синіх".
До слова, у поточному сезоні Кабаєв провів за Зорю 3 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з луганцями чинний до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.
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