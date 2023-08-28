"Чорноморцю дуже не вистачає лавки запасних. І пішли розмови, що в Одесу до Григорчука може поїхати в оренду гравець Динамо Владислав Кабаєв.

Динамо може підписати захисника з Європи – раніше його тренував екс-коуч киян

Григорчук колись увів його у дорослий футбол, випускав у єврокубках, коли той був молодим хлопцем. Ця історія підсилилася тим, що Кабаєва не було у заявці на матч із Бешикташем.

Але насправді причина відсутності Владислава – травма м'яза, яка мучила його ще навесні. Тому розмови про майбутнє Кабаєва, які почалися, відразу можна закінчити. Він залишається у Динамо і конкуруватиме за позицію", – сказав Звєров у авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, Кабаєв перейшов у команду Мірчі Луческу з Зорі влітку 2022 року за 1,2 млн євро. У поточному сезоні 27-річний футболіст провів за киян 3 матчі без результативних дій. Його контракт чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

Заміна Мудрику знайдена в Києві, Динамо – чемпіон, якого засуджують, а українці спалили 40 мільйонів і здивували турків