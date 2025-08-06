"Можливо, почали не так, як хотіли. Ми граємо ж проти людей, проти кваліфікованих гравців, а не дворової команди. У Пафоса є футболісти хорошої якості.

Динамо – Пафос – 0:1 – відеоогляд провалу киян в Лізі чемпіонів

Так, початок не вдався, але потім, не скажу, що матч був повністю під контролем, хоча були моменти та хороші удари. Нам не вистачило, думаю, гола. Та й пропустили.

Тяжко зараз щось сказати по емоціях. Будемо цю гру розбирати, але по собі скажу, що нам треба працювати. Ми виходимо, не часто, не всі, але буває, не такі злі. Мені так здається і відчуваю по собі. Суперник блокує, суддя дає більше грати, а нам потрібно бути більш хитрими, створювати неприємності супернику.

Ми дивилися гру Пафоса проти Маккабі. Знали, що у суперника швидкі фланги, що захисники грають брудно, але в межах правил. Я відчув це на собі. Мало було конструктивного футболу, більше було боротьби, і в цьому ми поступилися. Це скажу, що Пафос здивував, але ця їхня нахабність зіграла проти нас. Чесно, я дуже злий. Особисто мені хочеться бути міцнішим, здоровішим, нахабнішим. Щоб вдавалося все набагато легше.

Ми ж спортсмени, виходимо на кожну, щоб перемагати. Це 0:1 – нічого страшного не має. У нас було багато моментів, могли забивати, тож наступна гра буде веселою. Сподіваюся наша гра буде трохи якіснішою. Нам є над чим працювати.

Температура на Кіпрі? Ми граємо на зеленому полі, м'яч круглий і зараз я скажу, що поле не таке, чи жара, чи щось... Можливо це зіграє роль, а можливо й ні. Не хочу акцентувати увагу на зовнішніх факторах. Поглянемо собі в очі тверезо та будемо ставитися самокритично, бо все залежатиме від нас, а не від погоди", – розповів Кабаєв в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, матч-відповідь між Пафосом і Динамо відбудеться 12 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Динамо провалило перший матч проти Пафоса, зазнавши мінімальної поразки