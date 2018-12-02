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АРСЕНАЛ-КИЇВ - КАРПАТИ ДЕСНА - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кабаєв: Львів відбирає очки у грандів, чемпіонат вирівнявся

10:31 96 Читать на русском
Кабаєв: Львів відбирає очки у грандів, чемпіонат вирівнявся
Владислав Кабаєв / соцмережі

Хавбек Зорі Владислав Кабаєв розповів про конкуренцію у чемпіонаті України і про турнірні плани луганської команди.

"Чемпіонат вирівнявся, зараз з усіма командами складно грати. Львів відбирає очки у грандів, Олександрія, Арсенал-Київ обіграв Ворсклу. Так що чемпіонат стає все цікавіше, прохідних матчів немає, тому і осічок більше, ніж раніше. Ми трохи засмучені нинішньою ситуацією і намагаємося з неї вибратися всіма силами.

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Ми самі винні, що розгубили багато очок. Зараз Зоря потроху піднімається, і ми розраховуємо на свої сили, тому в матчах Львів – Маріуполь і Ворскла – Олександрія нехай переможе найсильніший.

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Бронзові медалі? Перш ніж про це говорити, потрібно потрапити до першої шістки. Упевнений, що навіть наш наступний поєдинок, проти Арсенал-Київ, що не буде легкою прогулянкою", – цитує Кабаєва "Команда №1".

Україна17 тур

Десна - Зоря: Субота 01 грудня 2018

Десна
Матч завершено
0 : 2
Зоря
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Десна - Зоря Владислав Кабаєв Владислав Кабаєв Зоря Зоря
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14:00
Маріуполь
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