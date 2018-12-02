Кабаєв: Львів відбирає очки у грандів, чемпіонат вирівнявся

Хавбек Зорі Владислав Кабаєв розповів про конкуренцію у чемпіонаті України і про турнірні плани луганської команди.

"Чемпіонат вирівнявся, зараз з усіма командами складно грати. Львів відбирає очки у грандів, Олександрія, Арсенал-Київ обіграв Ворсклу. Так що чемпіонат стає все цікавіше, прохідних матчів немає, тому і осічок більше, ніж раніше. Ми трохи засмучені нинішньою ситуацією і намагаємося з неї вибратися всіма силами.

Вернидуб: У зимовий період клуби УПЛ повинні бути солідарні з Шахтарем і Динамо, які виступають у єврокубках

Ми самі винні, що розгубили багато очок. Зараз Зоря потроху піднімається, і ми розраховуємо на свої сили, тому в матчах Львів – Маріуполь і Ворскла – Олександрія нехай переможе найсильніший.

Зоря перемогла Десну та вийшла на четверте місце

Бронзові медалі? Перш ніж про це говорити, потрібно потрапити до першої шістки. Упевнений, що навіть наш наступний поєдинок, проти Арсенал-Київ, що не буде легкою прогулянкою", – цитує Кабаєва "Команда №1".