"Переоцінити цю перемогу важко. Давно не було перемог ні в УПЛ, ні в ЛЄ. Ми сюди приїхали не на прогулянку, хоча ніхто не вірив, що Зоря зможе обіграти АЕК. Це в наших силах, ми це і показали. Терпіли, як мужики, і реалізували моменти. Це все позитивні емоції, які допоможуть нам надалі.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Всі матчі в ЛЄ жорсткі, ніхто не хоче поступатися. Для АЕКа цей матч був дуже важливим. Ми читали, їхній тренер говорив, що це буде вирішальна зустріч. Так само і для нас, нам не було куди відступати. Поле було дуже важким. Ми виходили і розуміли, що якщо програємо мікродуелі, то програємо матч. Тому билися за герб клубу, за Україну, за нашу команду, за всіх.

Мало помилялися, бо розібрали свої помилки. Дуже багато стали пропускати і помилятися в простих ситуаціях. Звичайно, все ж помилки були, без них не можна в футболі. Але сьогодні їх було менше, ніж в минулому матчі. Ось і результат. Ключовим епізодом, напевне, стало видалення Шахова. Після нього вони перебудувалися в 4 захисники, через що було більше вільних зон. Видалення зіграло свою роль, у нас з'явилися моменти, в тому числі і у мене був. Ми розуміли, що потрібно терпіти і не здаватися.

Ми вміємо грати у футбол, просто трохи важко було психологічно. Зібралися і перемогли. Стільки писали, що у нас криза, не вірили в нас. Ми це все читаємо і бачимо. Може, і жорстко, але хотілося позакривати всім роти. Результатом ми показали, що Зоря є Зоря. Ми не будемо нікому поступатися, на Минай та Лестер будемо так само налаштовуватися, виходити з такими ж емоціями і битися до кінця.

Мій м'яч? Гол є гол. Я до цього давно йшов, мені цього не вистачало. Дай бог, прорве мене. У цьому мені допомогла команда, я їй дуже вдячний", – сказав Кабаєв в ефірі ТК Футбол.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова