Йоан Кабай у своєму особистому Twitter оголосив про завершення кар'єри футболіста. Йому лише 35 років.

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Кабай розпочинав свій футбольний шлях у Ліллі. Опісля виступав у Ньюкаслі, ПСЖ, Крістал Пеласі та Аль-Насрі. Останнім місцем роботи француза був Сент-Етьєн, який він покинув влітку 2020 року. Загалом він тричі ставав французьким чемпіоном та двічі завойовував Кубок Франції.

Йоан може похизуватись і виступами за збірну Франції – 48 матчів та 4 забиті м'ячі. Українці пам'ятають його за стикові матчі на ЧС-2014. Тоді "синьо-жовті" у першому поєдинку перемогли французів 2:0, але у матчі-відповіді, де грав Кабай, "півні" здолали нашу команду 3:0 та вийшли на Чемпіонат світу у Бразилії.

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