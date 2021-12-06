Аргентинець близький до переходу в Саутгемптон на правах вільного агента, повідомляє Daily Mail. З Віллі "святі" хочуть підписати контракт лише на один місяць.

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Такий короткий термін угоди спричинений травмами основних воротарів: слідом за Фрейзером Форстером на два тижні вилетів і Алекс Маккарті. А третій кіпер Харрі Льюїс ще не має досвіду виступів в АПЛ. Відтак, вже сьогодні Кабальєро прибуде у Саутгемптон і пройде медогляд.

Останнім клубом 40-річного футболіста був Челсі, звідки він пішов влітку. Також Віллі Кабальєро встиг пограти за Ельче, Малагу, Манчестер Сіті, Арсенал Саранді і Бока Хуніорс.

До слова, Саутгемптон після 15 турів англійської Прем'єр-ліги розташувався на 15 сходинці, маючи у своєму активі 16 залікових балів.

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