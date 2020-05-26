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Кабальєро знайшов несподіване порівняння для співпраці з Гвардіолою

07:30 42 Читать на русском
Кабальєро знайшов несподіване порівняння для співпраці з Гвардіолою
Гвардіола та Кабальєро / Sky Sports

Голкіпер лондонського Челсі Віллі Кабальєро пригадав період роботи під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті.

"Робота з Гвардіолою схожа на навчання в університеті. Я щодня дізнавався щось нове за рік, проведений із ним в Манчестер Сіті.

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Він постійно щось тобі пояснює – на полі, при перегляді відео чи в будь-який інший час. Він не має проблем із тим, щоб вчити та пояснювати мені 34-річному, наче мені 18. Він чудовий вчитель", – цитує кіпера Goal.

Нагадаємо, що Віллі Кабальєро провів на Етіхаді 3 сезони. Саме в свій останній сезон у светрі "містян" аргентинець виступав під керівництвом Гвардіоли та провів найбільше матчів за Сіті – 27 поєдинків в усіх турнірах.

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Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Віллі Кабальєро Віллі Кабальєро
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