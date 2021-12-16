Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу передостаннім. У команди Ігоря Леонова 10 очок у 18-ти матчах і лише одна перемога, здобута ще в першому турі, 31 липня.

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"Багато очок втратили там, де не мали. Багато ігор зіграли вдома. Недобрали свої бали, таке справді є.

Є плани на підсилення. Щось треба змінювати, обов'язково посилюватися точково. Потрібно виходити із цієї ситуації, підніматися у турнірній таблиці. Це дуже важливо для нас", – розповів Кабачок в ефірі телеканалу "Футбол 1/2/3".

До слова, 15 грудня Минай оформив історичний трансфер, вперше продавши гравця. Нападник Рустам Ахмедзаде перейшов у Карабах, ставши першим футболістом, який пішов із закарпатської команди за кордон.

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