Маккабі Тель-Авів, як й інші ізраїльські футбольні команди, не будуть дискваліфіковані найближчим часом.

Ізраїль поки що уникнув виключення з європейських змагань, повідомляє Israel Hayom.

Це означає, що Маккабі Тель-Авів таки зіграє у Лізі Європи, хоча раніше була ймовірність, що київське Динамо замінить їх у разі дискваліфікації.

Ізраїльські чиновники разом з представниками США домоглися того, щоб виключення Ізраїлю поки що не стояло на порядку денному УЄФА.

Молодші радники Комітету ООН з прав людини 23 вересня закликали до дискваліфікації Ізраїлю з футболу та заборони командам звідти брати участь у змаганнях УЄФА та ФІФА. Однак цей орган не має офіційних зв'язків з футболом, тому ніяк не вплинули на цю ситуацію.

Зараз Федерація футболу Ізраїлю докладає всіх зусиль, щоб збірна цієї країни змогла взяти участь у матчах Ліги Націй весною 2026 року. Але загроза виключення Ізраїлю зі змагань ФІФА та УЄФА згодом нікуди не зникне. До цього обговорення знову можуть повернутися під тиском катарського президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, що новий етап війни Ізраїлю проти ХАМАС розпочався 7 жовтня 2023 року, коли терористи прорвалися з Сектора Газа, вбивши та взявши у заручники кілька тисяч ізраїльтян. Війська Ізраїлю відповіли знищенням більшості вищого керівництва ХАМАС та їх союзників, але деякі з них ще переховуються.

9 вересня Ізраїль завдав удар по ймовірному місцю дислокації ватажків терористів у Катарі, батьківщині президента ПСЖ. Саме після цього багато чиновників заговорили про можливість дискваліфікації ізраїльських команд у футболі.

