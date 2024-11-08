Ізраїльські фанати були жорстоко побиті пропалестинцями після матчу Ліги Європи – страшні кадри
Матч Аякс – Маккабі Тель-Авів в рамках 4-го туру Ліги Європи призвів до величезного політичного скандалу.
Ізраїльський клуб зазнав розгромної поразки 0:5, однак його фанатам довелося пережити значно гірше побиття.
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Мережі переповнені кадрами, як натовпи людей переслідують ізраїльтян і жорстоко б'ють прямо на вулицях Амстердама. Нідерландська поліція затримала 57 осіб, але уряд Ізраїлю вирішив втрутитися в ситуацію. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відправив 2 рятувальні літаки, які мають безпечно забрати громадян країни зі столиці Нідерландів.
Втім, у нападників є пояснення своєї агресії. Пропалестинські демонстранти стверджують, що ізраїльтяни першими почали зривати прапори ворожої країни з будинків і вигукувати огидні образи. Таксисти-мігранти заблокували групу ізраїльтян в одному зі закладів, а потім сутичка набула масового характеру.
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