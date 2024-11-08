Ізраїльський клуб зазнав розгромної поразки 0:5, однак його фанатам довелося пережити значно гірше побиття.

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Мережі переповнені кадрами, як натовпи людей переслідують ізраїльтян і жорстоко б'ють прямо на вулицях Амстердама. Нідерландська поліція затримала 57 осіб, але уряд Ізраїлю вирішив втрутитися в ситуацію. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відправив 2 рятувальні літаки, які мають безпечно забрати громадян країни зі столиці Нідерландів.

Втім, у нападників є пояснення своєї агресії. Пропалестинські демонстранти стверджують, що ізраїльтяни першими почали зривати прапори ворожої країни з будинків і вигукувати огидні образи. Таксисти-мігранти заблокували групу ізраїльтян в одному зі закладів, а потім сутичка набула масового характеру.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024

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