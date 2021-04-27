Сучасні стандарти диктують свої правила у грі мільйонів.

27-річний ізраїльський арбітр Сагі Берман змінив стать і став першим у світі рефері-трансгендером, повідомляє місцева федерація футболу.

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Відтепер суддя обслуговуватиме матчі під іменем Сапір Берман. "Ми дуже пишаємось", – йдеться у заяві федерації.

Новоспечена арбітриня працюватиме, як і раніше, на поєдинках ізраїльської Прем'єр-ліги. Сапір також отримає окрему роздягальню.

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